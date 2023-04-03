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Сегодня, 13:31

Агент Бабаев: «Мне больше нравится хоккей, который проходит в Казани, чем игра СКА — ЦСКА в Питере»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением первых двух матчах в рамках полуфинала Кубка Гагарина.

«Я вижу одну общую линию между этими двумя матчами в Казани и Питере — это то, что команды были не в тонусе и первые два периода больше собирались, искали игру. Эти матчи ни для Омска, ни для Питера не являются никакой проблемой. Посмотрите, в третьем периоде первые десять минут СКА переигрывал, потом опять чуть-чуть провалился, потому что, наверное, не хватило физики. ЦСКА, как и раньше, хорошо пользуется моментами, как всегда виден класс игроков. То, что касается игры Казани с Омском, мы увидели ту же самую игру от «Ак Барса», который следует своей тактике. Их задача одна — построить эшелонированную оборону и удержать атакующие действия омичей. Думаю, долго это не продлится, кажется, что «Авангард» в следующих играх прибавит и сломает эту оборону. Но хоккей мне больше нравится тот, который проходит в Казани. Думаю, он поинтереснее», — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

В первом матче на «Востоке» «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ), а матч в другой полуфинальной серии с таким же счетом в овертайме выиграл ЦСКА, сыгравший со СКА.

4 апреля СКА проведет второй матч серии против ЦСКА, а «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 5 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-babaev-mne-bolshe-nravitsya-khokkei-kotoryi-prokhodil-v-kazani-nezheli-igra-ska-i-cska-v-sankt-peterburge-240390/
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