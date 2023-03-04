Агент Бабаев заявил, что «Барыс» дал шанс многим молодым казахстанцам и поставил себя в неудобное положение

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении «Барыса» в нынешнем сезоне КХЛ.

«В первую очередь надо понимать, что сейчас у «Барыса» один из самых минимальных бюджетов в КХЛ. Клуб все время делал акцент на приглашение иностранных игроков, а топовым легионерам надо платить конкурентные деньги. «Барыс» должен был принимать решение — либо брать новых более дорогих легионеров, либо все-таки сделать перестройку, рискнуть ввести молодых игроков. В НХЛ, когда команды вводят молодежь, она по два-три сезона минимум не попадает даже в плей-офф. Идут на эти жертвы для того, чтоб получить высокий выбор на драфте, более молодых игроков. Обмены делают, отдают своих ветеранов, скидывают платежные ведомости. У нас немного по-другому, но смысл тот же самый — «Барыс» дал шанс очень многим молодым казахстанцам и сразу поставил себя в неудобное положение», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко по итогам 68 матчей.