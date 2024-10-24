Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

Бабаев о Прохоркине: «Он пострадал от правила переходов, введенного из-за СКА. Разве это нормально?»

Михаил Зислис
Обозреватель
Николай Прохоркин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, перейдет ли нападающий Николай Прохоркин в «Авангард».

— Правда, что Николай Прохоркин переходит в «Авангард»?

— Такого варианта исключать нельзя, но помимо «Авангарда» по поводу Прохоркина я общаюсь и с другими клубами. В самое ближайшее время вопрос должен быть решен.

— Промедление с его подписанием не связано с высокими финансовыми запросами?

— Нет, у Николая они не заоблачные — ниже, чем у некоторых легионеров, на которых ряд клубов делал ставку летом. Основная сложность заключается в том, что КХЛ ввела ограничение на количество переходов из одного клуба в другой из-за СКА. Из-за этого правила пострадали несколько игроков. Для Прохоркина моментально отпали сразу 9-10 команд. Это разве нормально? Но Прохоркин — неограниченно свободный агент, который после ухода из СКА был в трех клубах. Это правило не должно быть догмой, и его надо подкорректировать по ходу сезона. Нельзя постоянно ограничивать игроков в правах. Возрастные хоккеисты не должны подпадать под санкции. Все помнят знаменитый обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА.

Форвард СКА Сергей Толчинский. «Я ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет обмена Толчинского». Бабаев — про Прохоркина, «Барыс», звезд СКА и Чинахова

— За него москвичи получили 9 игроков.

— Да, как показало время, обе стороны остались довольными этой сделкой. Сейчас же в лучшем случае можно сделать обмен в формате «3 на 3». Я считаю, что нельзя всех грести под одну гребенку. Каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Шуми Бабаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
Сегодня
Вчера
Неделя