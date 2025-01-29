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Сегодня, 14:20

Агент Бабаев заявил, что удивлен низкой квалификацией менеджеров клубов КХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Шумакова, ответил на вопрос, почему хоккеист не смог найти в этом сезоне работу в КХЛ.

Нападающий подписал контракт с командой «Трактор», которая выступает в чемпионате 3х3.

«Швейцария? В Европе ведем переговоры с несколькими странами. Чтобы набрать форму, Шумаков пока пошел играть 3х3. Ждем конкретного решения со стороны европейцев, оформления виз.

Почему не получилось найти место в КХЛ? Честно говоря, вообще понятия не имею. Я в шоке от многих руководителей и от того, что происходит. Очень трудно ответить на некоторые вопросы. Многие ребята, которые заслуживают место в составе и помогли бы командам, остались без контрактов. Не понимаю те решения, которые принимаются клубами. Квалификация многих менеджеров оставляет желать лучшего», — заявил Бабаев «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Шумаков играл за «Ладу», проведя 56 матчей в регулярном чемпионате и набрав 27 (15+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 3 встречах без результативных действий.

Источник: РБ Спорт
Сергей Шумаков
КХЛ
Шуми Бабаев
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