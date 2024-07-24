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Сегодня, 16:36

Агент Бурдасова о расторжении контракта с «Трактором»: «Решение клуба было ожидаемым. В их поступке мы не сомневались»

Константин Белов
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Антона Бурдасова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Трактор» разорвал контракт с 33-летним хоккеистом.

«Будем искать работу для Антона, будем рассматривать различные варианты продолжения карьеры. Решение «Трактора» расторгнуть трудовое соглашение было ожидаемым. В их поступке мы не сомневались», — сказал Бабаев «СЭ».

Бурдасов вернулся в «Трактор» в 2022 году. До этого он играл за челябинцев в начале карьеры. В минувшем сезоне нападающий набрал 35 (18+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 14 играх.

Антон Бурдасов
КХЛ
ХК Трактор
Шуми Бабаев
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