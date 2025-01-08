Агент Буяльского объяснил, почему хоккеист не может найти новый клуб

Святослав Киселев, агент нападающего сборной Казахстана по хоккею Андрея Буяльского, рассказал о вариантах продолжения карьеры для форварда.

«Конкретного варианта по-прежнему нет. Но всю ситуацию в двух словах не обрисовать. Контракт с «Барысом» и три игры в КХЛ очень жестко сузили возможности игрока...» — сказал Киселев корреспонденту Legalbet.kz.

Перед сезоном-2024/25 подписал контракт с «Барысом», потеряв право вернуться в студенческий хоккей в США. За казахстанский клуб Буяльский провел три матча, не отметился результативными действиями.

После расторжения соглашения с «Барысом» нападающий подписал контракт с «Сарыаркой» до конца 2024 года. В восьми матчах за карагандинцев набрал 7 (3+4) очков.