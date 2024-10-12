Агент Буяльского: «Уход из «Барыса» — это не наше решение»

Агент Святослав Киселев, представляющий интересы экс-хоккеиста «Барыса» Андрея Буяльского, ответил на вопрос об уходе своего клиента из астанинского клуба.

«Вопрос, который задаете, по поводу того, почему ушел Андрей, я считаю, было бы правильнее задать представителям «Барыса», тренерского штаба его команды — для того, чтобы получить неискаженный комментарий. Я, все-таки, третье лицо в этой истории и не хочу в это углубляться.

Это, естественно, не наше решение или желание игрока. Игрок принял очень непростое решение в ситуации, в которой был», — цитирует Киселева Legalbet.

«Барыс» объявил об уходе Буяльского 10 октября. Контракт с 24-летним хоккеистом расторгли по соглашению сторон.