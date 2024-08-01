Агент Черных: «У Барабанова сложилась такая ситуация в НХЛ, что он решил играть в России»

Агент Александр Черных поделился мнением по поводу подписания «Ак Барсом» двухлетнего контракта с форвардом Александром Барабановым.

«Барабанову не удалось остаться в НХЛ, да, но мы знаем много наших игроков, показывающих свой уровень, но не находящих команду. Взять, например, обмен Сергачева в «Юту». И это не значит, что у него не получилось. На данный момент у Александра сложилась такая ситуация в НХЛ, поэтому он пока принял решение продолжить карьеру в России. Четыре клуба лиги претендовали на Барабанова. Александр выбрал Казань оценивая состав, тренерский штаб, локацию самого города. Плюс он знаком с Гатиятулиным по работе в СКА», — цитирует Черных Metaratings.ru.

По информации «СЭ», на Барабанова также претендовали ЦСКА и СКА. 30-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом 2018 года.