Силантьев — о поражении «Нефтехимику»: «Не могли пройти среднюю зону. Из-за этого нервничали»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

— Тяжелая игра. Соперник хорошо действовал в обороне. Старались использовать моменты. Они были, но не получилось их реализовать. Очень плохо проходили среднюю зону. Для этого нам не хватало скорости. Надо реализовывать моменты, которые у нас были, и играть больше в свою игру.

Эмоций хватало. Просто не получалось пройти среднюю зону. Из-за этого нервничали. Тяжело было найти хороший бросок, чтобы дошло дело до гола, — приводит слова Силантьева пресс-служба «Металлурга».

«Нефтехимик» набрал четыре очка, расположившись на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Металлург» опустился на седьмую строчку, имея в активе два балла.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.