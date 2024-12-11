Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:55

Агент Черных прокомментировал изменение «правила трех» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Александр Черных отреагировал на предстоящее изменение «правила трех» в КХЛ.

«Если у игрока закончился контракт и он по возрасту имеет статус неограниченно свободного агента, то он должен выбирать любой клуб, который он считает нужным. Не должно быть ограничений «правила трех». Поэтому я положительно отношусь к этому решению лиги. Мы об этом говорили не раз, встречались с представителями КХЛ и обсуждали то, что ребят просто оставляем без работы.

Например, Михаил Пашнин, у которого были варианты с клубами, в том числе с «Адмиралом». У них было огромное желание взять его, но они не имели права по регламенту. Хотя это абсурд: у Пашнина закончился контракт и он НСА», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне в лиге существует запрет на переходы более трех хоккеистов из одной команды в другую. 9 декабря президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в регламент внесут пункт, согласно которому в это число не будут входить неограниченно свободные агенты, которые не разрывали контракты.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Сегодня
Вчера
Неделя