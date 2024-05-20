Агент Тертышного: «В «Северстали» хотели бы, чтобы Никита играл там»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Никиты Тертышного, рассказал о будущем игрока.

— Со стороны клубов существует интерес, — приводит слова Черных «РБ Спорт». — Но есть определенная сумма оффершита, и будет или компенсация, или обмен на каких-то игроков. Сейчас это решаем.

— Вы уже говорили, что у «Северстали» самый большой интерес.

— Да, там хотели бы, чтобы Тертышный играл вместе с Кириллом Пилипенко. Сейчас между клубами идет обсуждение по обмену игроков, но компромисс пока не найден.

30 апреля 25-летний россиянин стал ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Тертышный провел 34 матча за «Трактор», в которых набрал 11 (6+5) очков.