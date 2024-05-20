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Сегодня, 07:46

Агент Тертышного: «В «Северстали» хотели бы, чтобы Никита играл там»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Никиты Тертышного, рассказал о будущем игрока.

— Со стороны клубов существует интерес, — приводит слова Черных «РБ Спорт». — Но есть определенная сумма оффершита, и будет или компенсация, или обмен на каких-то игроков. Сейчас это решаем.

— Вы уже говорили, что у «Северстали» самый большой интерес.

— Да, там хотели бы, чтобы Тертышный играл вместе с Кириллом Пилипенко. Сейчас между клубами идет обсуждение по обмену игроков, но компромисс пока не найден.

30 апреля 25-летний россиянин стал ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Тертышный провел 34 матча за «Трактор», в которых набрал 11 (6+5) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-terty-shnogo-kompromiss-mezhdu-traktorom-i-severstal-yu-poka-ne-najden/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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