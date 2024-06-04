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Сегодня, 12:13

Агент — об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Считаю, что к нему как к игроку не может быть претензий»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход игрока из «Ак Барса».

«Это положительный этап в его карьере. Я считаю, к нему как к игроку не может быть претензий. Если посмотреть на то, как Александр играл, думаю, ни один болельщик не скажет, что он был равнодушен или не отработал свои смены на 120 процентов», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне 37-летний Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
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