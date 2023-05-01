Агент Черных: «На 99 процентов Порядин окажется в «Спартаке»

Агент Александр Черных в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» высказался о будущем нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина.

— Павел Порядин уже точно в «Спартаке». Можно ли сравнить эту сделку с обменом Хайруллина из СКА? Компенсация была довольно приличная.

— Мы приняли квалификационное предложение от «Нефтехимика». На сегодняшний день права на него принадлежат клубу, но у меня есть информация, что на 99% он окажется в «Спартаке», после чего руководство клуба наверняка выйдет на нас с предложением о продлении контракта. В зависимости от предложенных условий Порядин будет определять, насколько ему это интересно. Он мог спокойно отыграть еще один год в Нижнекамске и выйти спокойно на рынок как неограниченно свободный агент, тогда все клубы были бы для него открыты. Мы будем оценивать предложения «Спартака» и сравнивать с тем, что мы примерно могли бы получить, если бы отыграли еще год и вышли на рынок.

В сезоне-2022/23 Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика». Он принял участие в 73 матчах и набрал 41 (24+17) очко при показателе полезности «+5».