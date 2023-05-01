Агент Черных заявил, что «Авангард» интересуется Гусевым

Агент Александр Черных в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал будущее своего клиента — нападающего Никиты Гусева.

— Правда, что «Авангард» активно интересуется Никитой Гусевым?

— Да, это правда. Мы с Никитой договорились так. Сейчас он немного возьмет паузу. Есть бытовые вопросы, которые нужно в срочном порядке решить в Москве. Числа 15 мая мы встречаемся, он даст нам вводные о том, что он хочет. После чего мы включимся в работу. Со стороны «Авангарда» действительно есть интерес.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.