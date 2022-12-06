Агент Дементьев поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех хоккеистов.

«Я поддерживаю данное решение Министерства спорта РФ, — приводит Metaratings.ru слова Дементьева. — Считаю, что иностранные игроки, которые приезжают в КХЛ, по большей части не соответствуют необходимому уровню, но занимают рабочие места наших российских спортсменов. Очень многие люди связывают лимит с тем, что якобы есть какая-то связь между нашими молодыми игроками и иностранцами, идут такие разговоры. Я не вижу никакой связи».

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона — с 1 августа 2023 года.

«Но есть очень важный фактор — если вы посмотрите в рамках национальной сборной России, то кто у нас будет играть в большинстве, когда большую часть игрового времени у нас в лиге занимают легионеры? И такое происходит в каждом клубе, практически в каждом. То есть сборной очень сложно, даже когда был Евротур, набрать ту пятерку, которая может разыгрывать большинство. Поэтому это просто один из аспектов того, какие преимущества мы получим при меньшем количестве иностранцев у нас в КХЛ», — подчеркнул Дементьев.