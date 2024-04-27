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Сегодня, 19:30

Дементьев: «Пожелаем Гребенкину удачи за океаном, он достоин сделать следующий шаг»

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Известный агент Алексей Дементьев прокомментировал расторжение контракта форварда Никиты Гребенкина с «Металлургом».

Ранее «СЭ» сообщал, что 20-летний россиянин продолжит карьеру в НХЛ.

«Момент совершенно неоднозначный. Ему на руку будет эмоциональный подъем после приезда в Северную Америку и из-за возможности выйти играть в свитере команды НХЛ, если поучится шанс. Но посмотрите, Николай Коваленко только сейчас забросил первую шайбу в АХЛ. Говорить об успехе и или неудаче очень сложно. Но в любом случае пожелаем удачи Гребенкину, парень достоин сделать следующий шаг», — сказал Дементьев «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Гребенкин выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах, а в плей-офф — 6 (3+3) очков в 23 играх.

В 2022 году «Торонто» выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Гребенкин
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