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КХЛ

26 ноября, 18:26

Агент Дементьев: «Снижение количества легионеров в КХЛ — это хороший шаг»

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказал мнение о вероятном сокращении лимита на легионеров в КХЛ. Планируется, что со следующего сезона клубы лиги не смогут заявлять больше трех легионеров на матч, в настоящий момент — не больше пяти.

— Я считаю, что снижение количества легионеров в КХЛ нынешних реалиях — это хороший шаг, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева. — Потому что это будет стимулировать наши клубы к развитию своих молодых игроков и поиску талантов.

Очень часто мы слышим, что у нас не хватает мастеровитых хоккеистов. Но, я считаю, что у нас достаточно хороших, перспективных игроков. Этим просто нужно заниматься, должны быть скаутские службы. Надо находить таланты, развивать их и доводить до совершенства.

Очень важный момент — вопрос обученности, он зависит от тренерских кадров, находящихся около игроков. Весь комплекс, необходимый для продвижения и развития у нас существует, только нужен толчок. Думаю, что как раз отсутствие иностранцев им и станет.

Конечно, привезти готового игрока, воспитанного в других реалиях, в других лигах — в Швеции, Финляндии, Канаде, Америке, это проще, чем воспитывать своих. Но в плане перспективы и подбора тех игроков, которые будут относиться к своим клубам с любовью, воспитание в своей системе — это очень важный шаг

— То есть вы согласны с Владиславом Третьяком, что иностранцы занимают места наших молодых игроков?

— К нам не едут иностранцы первой категории, за исключением европейцев, которые были раньше. Поэтому я согласен с Третьяком и поддерживаю его позицию.

Рид Буше. Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги
Источник: bookmaker-ratings.ru
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