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КХЛ

20 мая, 23:55

Агент Гусева: «Никита должен еще взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и НХЛ»

Галина Глазко
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Агент бывшего игрока СКА Никиты Гусева Александр Черных рассказал о дальнейших планах хоккеиста.

«Никита должен еще взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и в НХЛ. Когда он нам озвучит свое решение, тогда будем разговаривать с клубами. Приоритетами для него всегда были Санкт-Петербург и Москва. Будем смотреть, в каких командах останутся места на тот момент. Если он примет решение уехать за океан, то в любом случае это будет поздний контракт», — приводит слова Черных издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Ранее нападающий выступал за «Нью-Джерси», «Амур», ЦСКА и другие команды. Гусев является чемпионом Олимпийских игр-2018.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-guseva-nikite-nado-opredelit-sya-gde-prodolzhit-kar-eru-prioritetami-vsegda-by-li-piter-i-moskva/
Никита Гусев
ХК СКА
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