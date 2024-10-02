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Сегодня, 17:30

Алеша Пилко: «Эллисон и Де Лео способны набирать по очку за матч. Проблема «Барыса» не в нападении, а в обороне, где бардак»

Михаил Зислис
Обозреватель
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В среду «Барыс» отстранил от тренировок нападающих Уэйда Эллисона и Чейза Де Лео. Специально для «СЭ» ситуацию прокомментировал агент игроков Алеша Пилко.

— Правда, что «Барыс» хочет расстаться с Эллисоном и Де Лео?

— Их отстранили от тренировок, и я не могу понять такого отношения. Понятно, что к ним есть вопросы по игре, как и ко всей команде. Но иностранцам, приехавшим впервые в КХЛ, требуется время для адаптации. По своему опыту скажу, что это срок в 20 игр.

— Не долго?

— Кому-то удается это сделать быстрее. Но вспомните, как стартовал в «Сибири» Энди Андреофф. Он за первые 17 матчей набрал всего 5 очков. Но потом набирал форму и в итоге стал лучшим снайпером команды. Сейчас он тоже играет здорово. Еще могу привести пример с Ридом Буше. Он тоже когда-то начинал не очень, а сейчас считается одной из главных звезд КХЛ. Представляете, если бы его убрали из «Авангарда» через месяц? Хорошо, что такого не случилось. Надо уметь терпеть.

— Вы уверены в том, что Эллисон и Де Лео помогут?

— Ни один человек в мире не убедит меня, что в тройке Де Лео — Маклауд — Эллисон каждый игрок не сможет набирать в среднем по очку за матч. Их уровень позволяет делать это в любой лиге кроме НХЛ. У них есть опыт, мастерство и репутация. Они — квалифицированные игроки. Это вам расскажет любой, кто внимательно следит за хоккеем в Северной Америке.

— В чем же тогда игровые проблемы «Барыса»?

— В обороне, где творится бардак. Для меня удивительно, что после 1:10 от «Торпедо» виноватыми выставляют нападающих. Из защитников только Бутчер соответствует задачам, но и ему надо дать больше времени для адаптации, — сказал Пилко.

«Барыс» после 11 матчей с 5 очками замыкает таблицу Восточной конференции КХЛ.

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