6 ноября, 14:57

Агент Кузнецова — о ситуации с «Металлургом»: «Напряженности с руководством нет, пока все открыто»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» отсутствие хоккеиста в составе команды на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), который состоялся 5 ноября.

«Он пока восстанавливает функциональные кондиции. Это решение тренера. Напряженности с руководством нет. Пока все открыто идет, обсуждаем. Дальше посмотрим, как будет», — сказал Бабаев «СЭ».

29 октября Кузнецов провел на льду пять минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

После игры против «Шанхай Дрэгонс» 3 ноября главный тренер магнитогорцев Андрей Разин объяснил отсутствие нападающего в составе команды его плохой физической формой.

  • андр

    Кузнецов еще не стар. Хотя о возможностях своего организма знает только он. Взыграет ли у него самолюбие, сможет ли набрать физическую форму? Плохая физ. форма уже просматривалась на домашнем ЧМ.

    06.11.2025

    Евгений Кузнецов (хоккей)
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    Шуми Бабаев
