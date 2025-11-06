Агент Кузнецова — о ситуации с «Металлургом»: «Напряженности с руководством нет, пока все открыто»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» отсутствие хоккеиста в составе команды на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), который состоялся 5 ноября.

«Он пока восстанавливает функциональные кондиции. Это решение тренера. Напряженности с руководством нет. Пока все открыто идет, обсуждаем. Дальше посмотрим, как будет», — сказал Бабаев «СЭ».

29 октября Кузнецов провел на льду пять минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

После игры против «Шанхай Дрэгонс» 3 ноября главный тренер магнитогорцев Андрей Разин объяснил отсутствие нападающего в составе команды его плохой физической формой.