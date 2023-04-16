Агент форварда СКА Гусева: «Мы пока в раздумьях по поводу будущего Никиты»

Юрий Николаев, агент нападающего СКА Никиты Гусева, высказался о перспективах хоккеиста.

«Мы пока в раздумьях по поводу будущего Никиты. Никаких решений мы пока еще не принимали», — приводит Sport24 слова агента.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 Гусев провел 37 игр за СКА и набрал 49 (23+26) очков, а в 13 матчах плей-офф он забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. По ходу серии с ЦСКА 30-летний нападающий был выведен из состава питерского клуба. Контракт Гусева со СКА рассчитан до конца сезона-2023/24.