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Сегодня, 16:38

Агент форварда СКА Гусева: «Мы пока в раздумьях по поводу будущего Никиты»

Алина Савинова
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Юрий Николаев, агент нападающего СКА Никиты Гусева, высказался о перспективах хоккеиста.

«Мы пока в раздумьях по поводу будущего Никиты. Никаких решений мы пока еще не принимали», — приводит Sport24 слова агента.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 Гусев провел 37 игр за СКА и набрал 49 (23+26) очков, а в 13 матчах плей-офф он забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. По ходу серии с ЦСКА 30-летний нападающий был выведен из состава питерского клуба. Контракт Гусева со СКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-16-agenta-guseva-my-poka-v-razdumyakh-po-povodu-budushchego-nikity
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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