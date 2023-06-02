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Сегодня, 11:41

Агент Жафярова: «Ак Барс» — это выбор Дамира, СКА пошел нам навстречу»

Мария Гусева
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Дамира Жафярова, прокомментировал переход игрока в «Ак Барс».

— Как вы восприняли то, что в СКА объявили об уходе Дамира Жафярова из клуба?

— Нормально. Мы находимся в диалоге, у СКА великолепные отношения с Дамиром, и это было совместное решение, — цитирует "РБ Спорт" агента. — Посчитали, что так будет лучше для самого игрока. Учитывалось мнение каждой стороны и общие интересы. Клуб со своей стороны поступил правильно и порядочно. Это хоккей, сегодня так, а завтра по-другому. Окончание этой ситуации устраивает и меня, и Дамира. К нам отнеслись по-человечески.

— Как прокомментируете то, что его обменяли именно в «Ак Барс»?

— Это был выбор Дамира. СКА пошел нам навстречу и сделал обмен с «Ак Барсом».

29-летний Жафяров в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф нападающий провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.

Источник: РБ Спорт
Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Шуми Бабаев
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