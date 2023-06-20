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Сегодня, 19:53

Агент Голдобина: «Контракт подписан, но его еще не передали в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Хоккеист Николай Голдобин.
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Николая Голдобина, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о подписании контракта со «Спартаком».

«Контракт подписан, но его еще не передали в «Спартак». Поэтому можно сказать, что клуб его еще не получил и не зарегистрировал, соответственно. Контракт находится у нашего юриста на проверке точности всех данных. Поэтому в течение двух-трех дней если передадим, значит, передадим», — сказал Исаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий Николай Голдобин заключил двухлетний контракт с московским «Спартаком».

В сезоне-2022/23 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звезд КХЛ.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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