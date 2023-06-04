Агент Голдобина — о новом соглашении с «Металлургом»: «Сейчас все на паузе, ждем следующей недели»

Агент нападающего магнитогорского «Металлурга» Николая Голдобина, Сергей Исаков, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном заключении нового соглашения с клубом.

«Возможно ли договориться о новом соглашении с «Металлургом»? Сейчас как-то все на паузе. Никто ни о чем не говорит. Ждем следующей недели, как все развернется. Что договариваться с «Металлургом», если эти слухи растут. Какое-то продолжение будет в понедельник-вторник. Что сейчас говорить?» — сказал Исаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что Николай Голдобин перейдет из «Металлурга» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы в 11 играх плей-офф.