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Сегодня, 11:02

Агент Голдобина — о новом соглашении с «Металлургом»: «Сейчас все на паузе, ждем следующей недели»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего магнитогорского «Металлурга» Николая Голдобина, Сергей Исаков, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном заключении нового соглашения с клубом.

«Возможно ли договориться о новом соглашении с «Металлургом»? Сейчас как-то все на паузе. Никто ни о чем не говорит. Ждем следующей недели, как все развернется. Что договариваться с «Металлургом», если эти слухи растут. Какое-то продолжение будет в понедельник-вторник. Что сейчас говорить?» — сказал Исаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что Николай Голдобин перейдет из «Металлурга» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы в 11 играх плей-офф.

Николай Голдобин. Голдобин перейдет из «Магнитки» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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