Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:16

Агент Бабаев: «Смешно слышать, что Грицюк не готов быть лидером. Он все докажет своей игрой»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Арсения Грицюка, рассказал о переходе игрока в СКА.

— Чувствовали заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга?

— Конечно, он лично с Арсением разговаривал, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

— Говорилось насчет возможного перехода в «Нью-Джерси». НХЛ вы рассматривали?

— Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в КХЛ.

— Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды. Как вы к этому относитесь?

— Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем? Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он все докажет своей игрой.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.

Источник: РБ Спорт
Арсений Грицюк
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Шуми Бабаев
2
0
Читайте также
Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард «Амура» Гребенкин о дерби с «Адмиралом»: «Много голов не забьем, но будет кусачка на льду»

Агент Бабаев: «Толчинский долго выбирал клуб, пятилетний контракт — наше основное условие»