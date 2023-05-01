Агент Гусева: «У него непреложное желание попробовать себя в НХЛ»

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы экс-хоккеиста СКА Никиты Гусева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Будущее Гусева? После майских праздников мы с ним встречаемся и будем решать, что будет, чего не будет. Обсудим вопросы, а там посмотрим. Сейчас довольно преждевременно говорить о его будущем. Есть ли у Гусева желание попробовать себя в НХЛ? Непреходящее желание. Были ли предложения? Я не занимаюсь вопросами трудоустройства в НХЛ, поэтому мне тяжело с вами на эту тему говорить. У него там есть свой представитель», — сказал Николаев «СЭ».

В воскресенье, 30 апреля, СКА и Гусев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.