Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

Агент Гусева: «Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Никиту в следующем сезоне в составе «Динамо»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Никиты Гусева, прокомментировал «СЭ» будущее хоккеиста.

«Мы на 90 процентов договорились с «Динамо». Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте «Динамо» вы бы увидели информацию об этом. Все может поменяться. Подпись пока не поставлена. Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Гусева в следующем сезоне в составе «Динамо», — сказал Черных «СЭ».

31-летний Гусев стал игроком бело-голубых перед началом сезона-2023/24. Он провел за клуб 77 матчей, забросил 26 шайб и отдал 73 результативных передачи.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе