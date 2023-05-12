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Сегодня, 14:46

Агент Гусева: «Активно ведем разговор с «Динамо», но поступают и другие предложения»

Алина Савинова
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Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева, рассказал о вариантах продолжения карьеры хоккеиста.

«Активно ведем разговор с «Динамо». Но поступают и другие предложения, рассматриваем все. Со всеми ведем диалог. В основном рассматриваем московский регион, но ничего не вечно под луной», — приводит Sport24 слова Гусева.

В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года. До этого нападающий играл в составе «Флориды».

30-летний хоккеист является Олимпийским чемпионом и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-12-agent-guseva-aktivno-vedem-razgovor-s-dinamo-no-postupayut-i-drugiye-predlozheniya-so-vsemi-vedem-dialog
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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