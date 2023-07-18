Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:45

Агент Гусева рассказал, почему хоккеист решил перейти в «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, прокомментировал подписание контракта хоккеистом с «Динамо».

«Вчера вечером смогли прийти к соглашению по контракту на один сезон. Пока это один сезон, а дальше будет видно. «Динамо» изначально было главными претендентом для продолжения карьеры Гусева в КХЛ. Никита рад оказаться в этом коллективе и помочь клубу побеждать. Задачи у Гусева всегда самые высокие. «Динамо» хорошо усилился, поэтому цели на сезон очень амбициозные», — приводит Sport24 слова агента.

Также он объяснил, почему в приоритете было именно «Динамо».

«Это московский регион, хорошие условия и отличный клуб. Все в хорошем настроении начинают готовиться к новому сезону», — добавил Николаев.

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.

В апреле Гусев покинул СКА, за который выступал с 2021 года, и находился в статусе неограниченно свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-07-18-agent-rasskazal-pochemu-gusev-reshil-pereyti-v-moskovskoye-dinamo
Никита Гусев
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участники майского турне по городам России и Белоруссии присоединятся к СКА 1 августа