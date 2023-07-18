Агент Гусева рассказал, почему хоккеист решил перейти в «Динамо»

Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, прокомментировал подписание контракта хоккеистом с «Динамо».

«Вчера вечером смогли прийти к соглашению по контракту на один сезон. Пока это один сезон, а дальше будет видно. «Динамо» изначально было главными претендентом для продолжения карьеры Гусева в КХЛ. Никита рад оказаться в этом коллективе и помочь клубу побеждать. Задачи у Гусева всегда самые высокие. «Динамо» хорошо усилился, поэтому цели на сезон очень амбициозные», — приводит Sport24 слова агента.

Также он объяснил, почему в приоритете было именно «Динамо».

«Это московский регион, хорошие условия и отличный клуб. Все в хорошем настроении начинают готовиться к новому сезону», — добавил Николаев.

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.

В апреле Гусев покинул СКА, за который выступал с 2021 года, и находился в статусе неограниченно свободного агента.