Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:02

Агент Гусева сообщил о переговорах по новому контракту с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Юрий Николаев, агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева, в разговоре «СЭ» прокомментировал будущее хоккеиста.

23 апреля «СЭ» сообщил, что Гусев рассматривает вероятность еще раз попробовать себя за океаном и ждет предложений от клубов НХЛ.

«Пока не могу комментировать, что у него происходит на той стороне. А так, мы в диалоге с «Динамо», переговоры с ними ведутся», — сказал Николаев «СЭ».

31-летний Гусев стал игроком бело-голубых перед началом сезона-2023/24. Он провел за клуб 77 матчей, забросил 26 шайб и отдал 73 результативных передачи.

В НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду».

Никита Гусев
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Завгородний продлил контракт с «Адмиралом» еще на один сезон

Робинсон останется в «Тракторе» еще на год