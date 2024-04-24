Агент Гусева сообщил о переговорах по новому контракту с «Динамо»

Юрий Николаев, агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева, в разговоре «СЭ» прокомментировал будущее хоккеиста.

23 апреля «СЭ» сообщил, что Гусев рассматривает вероятность еще раз попробовать себя за океаном и ждет предложений от клубов НХЛ.

«Пока не могу комментировать, что у него происходит на той стороне. А так, мы в диалоге с «Динамо», переговоры с ними ведутся», — сказал Николаев «СЭ».

31-летний Гусев стал игроком бело-голубых перед началом сезона-2023/24. Он провел за клуб 77 матчей, забросил 26 шайб и отдал 73 результативных передачи.

В НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду».