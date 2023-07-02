Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:48

Агент Гусева: «Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева, прокомментировал ситуацию с будущим хоккеиста.

«Ждем ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Не могу отвечать за НХЛ, но в КХЛ приоритет не поменялся. Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже», — цитирует Николаева Sport24.

В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему нападающему со стороны «Динамо». 1 июля спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин заявил, что клуб определится с тем, подписывать или нет контракт с Гусевым, до начала первого тренировочного сбора.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-07-02-agent-guseva-podderzhivayem-kontakty-s-dinamo-i-rassmatrivayem-moskovskiy-region-vse-budet-ponyatno-chut-pozzhe
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мошаров: «В 2022-м «Трактор» мог взять Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака»

Мошаров: «Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями»