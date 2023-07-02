Агент Гусева: «Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион»

Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева, прокомментировал ситуацию с будущим хоккеиста.

«Ждем ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Не могу отвечать за НХЛ, но в КХЛ приоритет не поменялся. Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже», — цитирует Николаева Sport24.

В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему нападающему со стороны «Динамо». 1 июля спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин заявил, что клуб определится с тем, подписывать или нет контракт с Гусевым, до начала первого тренировочного сбора.