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КХЛ

Сегодня, 16:53

Агент Гусева заявил, что у него есть установка повременить с решением о будущем хоккеиста в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрий Николаев, агент олимпийского чемпиона Никиты Гусева, высказался о будущем экс-нападающего СКА.

«Окончательного решения с клубами из московского региона пока нет. До конца июня — начала июля статус Никиты не поменяется. Есть ли желание посмотреть варианты из Америки? Я не занимаюсь делами Никиты в Америке, а работаю на российском рынке. Но в КХЛ у нас есть установка повременить с решением», — приводит слова Николаева Sport24.

Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». После этого Гусев и СКА договорились о расторжении контракта.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-06-04-agent-guseva-v-kkhl-u-nas-yest-ustanovka-povremenit-s-resheniyem-o-budushchem-nikity
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
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