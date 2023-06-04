Агент Гусева заявил, что у него есть установка повременить с решением о будущем хоккеиста в КХЛ

Юрий Николаев, агент олимпийского чемпиона Никиты Гусева, высказался о будущем экс-нападающего СКА.

«Окончательного решения с клубами из московского региона пока нет. До конца июня — начала июля статус Никиты не поменяется. Есть ли желание посмотреть варианты из Америки? Я не занимаюсь делами Никиты в Америке, а работаю на российском рынке. Но в КХЛ у нас есть установка повременить с решением», — приводит слова Николаева Sport24.

Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». После этого Гусев и СКА договорились о расторжении контракта.