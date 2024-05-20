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Сегодня, 00:53

Агент Ибрагимова: «Марсель будет в «Тракторе» основным игроком, его берут на игру в топ-6»

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Квартальнов, агент защитника Марселя Ибрагимова, прокомментировал обмен хоккеиста из ЦСКА в «Трактор».

— ЦСКА — топовый клуб в стране. Здесь большая конкуренция, играют ребята высочайшего уровня, — приводит слова Квартальнова Metaratings.ru. — И Марселю было тяжело пробиваться в состав. Это часть работы, часть хоккея. Большая конкуренция. Где-то он мог из-за этого мало играть.

— Почему именно Челябинск? Были ли еще варианты?

— «Трактор» давно хотел Ибрагимова, еще в прошлом сезоне. Игрока вели долгое время. Были еще некоторые варианты, но нет смысла их озвучивать, потому что они не срослись в качестве обмена.

Мы очень рады, что оказались в «Тракторе». Это тоже топ-клуб нашей страны, команда с очень большими амбициями. Я думаю, здесь в выигрыше все участники этой истории: и ЦСКА, и «Трактор», и хоккеист.

Игрок едет на определенное место. Что обещают? Что это будет игрок основного состава. Понятно, что все зависит от игрока. Опять же, ту же самую конкуренцию, спортивную составляющую, никто не отменяет. На сегодняшний день его берут именно на игру, грубо говоря, в топ-6.

18 мая стало известно, что ЦСКА и «Трактор» совершили обмен игроками: Ибрагимов подписал контракт с челябинским клубом, а в московскую команду перешел форвард Ярослав Яппаров.

26-летний защитник выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. На его счету 10 (1+9) очков в 74 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ibragimov-budet-v-traktore-osnovnym-igrokom-ego-berut-na-igru-v-top-6-364643/
Никита Квартальнов
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Марсель Ибрагимов
0
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