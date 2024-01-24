Агент Ковальчука: «Илья работает на команду и отдается игре полностью»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука, рассказал об игре 40-летнего хоккеиста в КХЛ.

«Ковальчук, Гусев, Радулов — это эталон, на который нужно равняться молодым хоккеистам. Это профессионалы с большой буквы, здесь добавить нечего. Ковальчук работает на команду и выполняет установку тренера. Не только забитый гол является результатом работы. Прогрессирует игрок или нет, это определяет непосредственно главный тренер. Я вижу, что Ковальчук отдается игре полностью. И команда это видит. Я общаюсь с хоккеистами, с тем же Максимом Цыплаковым, и он говорит, что получает удовольствие от игры с Ильей», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.