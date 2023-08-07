Агент Пилко: «Пять моих хоккеистов хотели бы получить российский паспорт»

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы ряда ведущих иностранных игроков в КХЛ, рассказал «СЭ» о их желании перестать считаться легионерами.

«У нас есть список из пяти иностранных игроков, которые хотели бы получить российский паспорт, — заявил Пилко. — По нападающему «Авангарда» Риду Буше ситуация искусственно раздута. У нас с ним такого разговора пока не было. Но если он примет такое решение, то я его максимально поддержу, также как и клуб».

Ранее американский форвард «Авангарда» Буше допустил получение российского гражданства.

1 августа американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт.