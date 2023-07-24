Агент канадца Лайпсика — о получении им российского гражданства: «Это решение не связано с хоккеем»

Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» заявил, что стал инициатором получения паспорта гражданина РФ для канадского форварда Брендана Лайпсика.

— Лайпсик и Маттссон подписали контракты в СКА на меньшую сумму, чем могли получить по рынку.

— За какие деньги они бы играли в ЦСКА?

— Команда находится под потолком, поэтому им тоже вряд ли бы дали очень много.

— Эти два клуба тянут к себе всех топовых русских хоккеистов, поэтому иностранцы им особенно не нужны на больших деньгах. Но ЦСКА и СКА всегда играли в финале конференции и теперь тоже будут претендовать на высокие места. Если ты хочешь реально бороться за кубок, то чуть снижаешь свои требования по зарплате. ЦСКА два раза подряд стал чемпионом, и за счет премий игроки компенсировали себе все, что недополучили по контрактам.

— Зачем Лайпсик попросил себе российское гражданство?

— Я его уговаривал сделать этот ход. Все нюансы обсуждать не хочу — это наше личное решение, которое в большей степени не связано с хоккеем. Он крутой игрок, но видит себя именно в России, а не в каком-то другом месте.

— Лайпсик мог остаться в «Магнитке»?

— Он крайний, а клуб сейчас ищет центрального нападающего. При трех легионерах выбор становится очевидным. Требуются праворукий защитник и два центра. Если лимит в пять человек, то можно и о вратаре подумать, и о крайнем форварде. Спрос на Паскуале был вроде бы большим, но мы договорились только с «Барысом». У большинства клубов приоритеты изменились. Все ищут себе по два центральных. Но их нет. Это вопрос, из-за которого я не сплю ночами уже на протяжении двух месяцев.