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Сегодня, 15:03

Агент Кэмерона Ли прокомментировал желание хоккеиста получить российское гражданство

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Амура» Кэмерона Ли Андрей Матвеев отреагировал на высказывание канадского игрока о намерении получить российское гражданство.

«Данная информация соответствует действительности. Нет, я не удивлён этим решением, потому что мы с Кэмероном обсуждали этот вопрос еще с января. Это была общая инициатива, то есть и мы с ним про это говорили. И в клубе спросили, интересно ли нам. Не считаю, что это обход лимита», — цитирует Матвеева Metaratings.ru.

В апреле Ли рассказывал пресс-службе «Амура», что учит русский язык с помощью приложения на телефоне.

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ 26-летний защитник провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков.

ХК Амур
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