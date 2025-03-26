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26 марта, 13:55

Агент Кузьмина рассказал о сроках возвращения нападающего после травмы

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Агент нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о сроках возвращения игрока, получившего тяжелую травму в начале сезона.

«В этом сезоне он не сыграет, хотя желание огромное. Но у него была очень серьезная травма, так что лучше подождать до следующего сезона. Мы очень благодарны руководству «Салавата», который организовал полную реабилитацию Глеба.

Мы провели переговоры с руководством клуба по новому контракту, договорились по нюансам. Так что все должно быть хорошо», — сказал Квартальнов.

Кузьмин получил травму 17 сентября 2024 года в домашнем матче против «Авангарда» (4:2). В середине марта 2025-го форвард вернулся к тренировкам в общей группе.

Никита Квартальнов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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