Агент Кузьмина рассказал о сроках возвращения нападающего после травмы

Агент нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о сроках возвращения игрока, получившего тяжелую травму в начале сезона.

«В этом сезоне он не сыграет, хотя желание огромное. Но у него была очень серьезная травма, так что лучше подождать до следующего сезона. Мы очень благодарны руководству «Салавата», который организовал полную реабилитацию Глеба.

Мы провели переговоры с руководством клуба по новому контракту, договорились по нюансам. Так что все должно быть хорошо», — сказал Квартальнов.

Кузьмин получил травму 17 сентября 2024 года в домашнем матче против «Авангарда» (4:2). В середине марта 2025-го форвард вернулся к тренировкам в общей группе.