9 апреля, 16:10
Агент нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.
«Не могу пока ничего комментировать, нет никаких бумаг на руках. Пока мне ничего не известно», — сказал Бабаев «СЭ».
Контракт с 32-летним хоккеистом был расторгнут 8 апреля по обоюдному согласию сторон.
Прошлым летом Кузнецов подписал четырехлетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.