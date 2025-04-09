Агент Кузнецова — о расторжении контракта игрока со СКА: «Нет даже никаких бумаг на руках»

Агент нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.

«Не могу пока ничего комментировать, нет никаких бумаг на руках. Пока мне ничего не известно», — сказал Бабаев «СЭ».

Контракт с 32-летним хоккеистом был расторгнут 8 апреля по обоюдному согласию сторон.

Прошлым летом Кузнецов подписал четырехлетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.