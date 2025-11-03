Агент Кузнецова — об отсутствии хоккеиста в матче с «Шанхай Дрэгонс»: «У него никакой травмы нет, это тренерское решение»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» отсутствие хоккеиста в составе команды на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс».

«С Евгением все нормально. У него никакой травмы нет, это тренерское решение. Может быть, физически не до конца готов Кузнецов. Не знаю, какее у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина видение. Он формирует состав, а не мы», — сказал Бабаев «СЭ».

29 октября Кузнецов провел на льду 5 минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.