Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:50

Агент Кузнецова — о травме: «Может быть, какое-то чудо поможет Евгению вернуться на лед раньше запланированного срока»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Евгения Кузнецова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении хоккеиста после травмы.

Кузнецов получил сотрясение мозга во время матча в конце декабря.

«В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед. Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса. Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока. Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — сказал Бабаев «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Читайте также
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Сегодня
Вчера
Неделя