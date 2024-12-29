Агент Квартальнов назвал трансферную политику «Авангарда» самой агрессивной в КХЛ

Агент Никита Квартальнов в комментарии «СЭ» оценил трансферную политику «Авангарда» в нынешнем сезоне.

— В клуб пришло новое руководство с большими амбициями. Перед ним была поставлена задача исправить турнирную ситуацию, и клуб начал вести агрессивную политику. Наверное, самую агрессивную в лиге за последние годы.

Команда потихоньку набирает обороты, будет интересно посмотреть на нового главного тренера Ги Буше. Немного удивило, что была задача взять именно тренера-иностранца. Видимо, так им работать легче, хотя я бы не сказал, что на внутреннем рынке не осталось тренеров, которые не могли бы им помочь.

После 38 матчей омский клуб находится на 7-м месте в Восточной конференции, набрав 39 очков.