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Сегодня, 21:15

Агент Квартальнов назвал трансферную политику «Авангарда» самой агрессивной в КХЛ

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Никита Квартальнов в комментарии «СЭ» оценил трансферную политику «Авангарда» в нынешнем сезоне.

— В клуб пришло новое руководство с большими амбициями. Перед ним была поставлена задача исправить турнирную ситуацию, и клуб начал вести агрессивную политику. Наверное, самую агрессивную в лиге за последние годы.

Команда потихоньку набирает обороты, будет интересно посмотреть на нового главного тренера Ги Буше. Немного удивило, что была задача взять именно тренера-иностранца. Видимо, так им работать легче, хотя я бы не сказал, что на внутреннем рынке не осталось тренеров, которые не могли бы им помочь.

После 38 матчей омский клуб находится на 7-м месте в Восточной конференции, набрав 39 очков.

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