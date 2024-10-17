Агент Квартальнов — о 10 сутках в СИЗО: «Когда приходит обед — счастье. На воле ты это не ценишь»

Агент Никита Квартальнов, который был задержан в Минске на 10 суток в СИЗО, в интервью «СЭ» рассказал о том, по какой статье ему предъявили обвинение.

— Статья 119.1. Нецензурная брань в общественном месте. Ни разу до этого не попадал в такие ситуации, не могу сказать, насколько все было правильно. Но все произошло по закону, по протоколу. Получил очень серьезный жизненный урок, колоссальный стресс. От этого надо немного отойти. Но морально я стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2?2 метра, где находится восемь человек. Не думаю, что в каких-то тюрьмах вообще есть хорошие условия. Увидел много мелочей: оказывается, для счастья много не надо. Когда приходит обед — действительно счастье покушать. На воле ты это не ценишь, а там ценишь, — сказал Квартальнов «СЭ».

О задержании 30-летнего экс-хоккеиста в столице Белоруссии стало известно в начале октября.

Полностью интервью Никиты Квартальнова читайте на сайте «СЭ».