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6 апреля, 12:28

Агент Квартальнова: «Есть опция, по которой он может покинуть клуб без компенсации или остаться на других условиях»

Егор Сергеев
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Агент Никита Квартальнов, представляющий интересы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, в интервью «СЭ» прокомментировал выход минчан во второй раунд плей-офф КХЛ.

— Ровно два года назад у нас были переговоры с руководством минского «Динамо». Было много нюансов, но мы дали обещание, что за срок действия контракта мы пройдем первый раунд плей-офф. Обещание мы свое выполнили, чему я очень рад. Честно говоря, никогда так не радовался прохождению первого раунда. Это большой праздник для всей Белоруссии, для ребят.

Сезон начинался средне, но трудности удалось преодолеть. Помогла в том числе и своевременная смена помощников главного тренера. Зная характер тренерского штаба, для них проход первого раунда — обычное явление, и на этом они не собираются останавливаться.

— Какая ситуация с контрактом Дмитрия Квартальнова?

— У него открывается опция в контракте, по которой при проходе первого раунда он может покинуть клуб без компенсации либо остаться на других условиях. Но все переговоры будут только по окончании сезона.

«Динамо» выиграло серию у ЦСКА со счетом 4-2 и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина.

1
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Дмитрий Квартальнов
Кубок Гагарина
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