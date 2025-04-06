Агент Квартальнова: «Есть опция, по которой он может покинуть клуб без компенсации или остаться на других условиях»

6 апреля, 12:28
Агент Никита Квартальнов, представляющий интересы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, в интервью «СЭ» прокомментировал выход минчан во второй раунд плей-офф КХЛ.
— Ровно два года назад у нас были переговоры с руководством минского «Динамо». Было много нюансов, но мы дали обещание, что за срок действия контракта мы пройдем первый раунд плей-офф. Обещание мы свое выполнили, чему я очень рад. Честно говоря, никогда так не радовался прохождению первого раунда. Это большой праздник для всей Белоруссии, для ребят.
Сезон начинался средне, но трудности удалось преодолеть. Помогла в том числе и своевременная смена помощников главного тренера. Зная характер тренерского штаба, для них проход первого раунда — обычное явление, и на этом они не собираются останавливаться.
— Какая ситуация с контрактом Дмитрия Квартальнова?
— У него открывается опция в контракте, по которой при проходе первого раунда он может покинуть клуб без компенсации либо остаться на других условиях. Но все переговоры будут только по окончании сезона.
«Динамо» выиграло серию у ЦСКА со счетом 4-2 и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина.