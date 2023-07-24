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Сегодня, 16:15

Агент легионеров КХЛ: «Тот, кто поддается политическому давлению, мне не нужен»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» заявил, что не станет работать с игроками, которые сомневаются в будущем своей карьеры в России и могут уехать на родину посреди сезона.

— Многих игроков смущает давление властей и родственников.

— Мне такие хоккеисты для КХЛ не нужны. Всегда будет вопрос, доработает такой человек контракт или нет. Я сам говорю игрокам, что когда у них все хорошо, то в Россию их подпишет моя мама и особенно теща. (Смеется.) Если понимаю, что человек плавает и сомневается, — звать его не надо. Можно подставить не только себя как агента, но и руководство клуба.

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.

Алеша Пилко. «Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ

КХЛ
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