Шуми Бабаев: «Надо посмотреть, сможет ли Марушев выгрызть себе место в «Ак Барсе»

Шуми Бабаев, агент нападающего Максима Марушева, прокомментировал подписание хоккеистом пробного контракта с «Ак Барсом».

«Для нас просмотровый контракт — это оптимальный вариант. В «Ак Барсе» много народа в составе и все линии забиты. И нам, и руководству, и тренерам надо посмотреть, сможет ли Максим выгрызть себе место в команде. В этом случае мы останемся в «Ак Барсе. Если нет, то будем принимать другое решение», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

С апреля 2021 года Марушев выступал в АХЛ за «Хендерсон», который является фарм-клубом «Вегаса». В составе «Хендерсона» россиянин провел 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.