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Агент Миронова: «Дерби есть испокон веков. Почему игрок кому-то должен угождать?»

Алина Савинова
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Александр Черных, агент защитника Андрея Миронова, прокомментировал переход хоккеиста из московского «Динамо» в «Спартак».

«У каждого есть своя жизнь, и Андрей Миронов должен жить своей. Кто как считает, тот так и делает, и главное — никому не навредить. У Андрея определенные обстоятельства в семье, что не позволяет ему сменить город. В свое время Янису Калниньшу говорили не подписывать контракт в КХЛ, на что он ответил: «А кто мою семью будет кормить?». У кого-то большая семья, у кого-то родственники болеют. И почему кто-то под кого-то должен подстраиваться?» — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

Также он поделился мнением о противостоянии «Динамо» — «Спартак».

«Дерби есть испокон веков, но почему игрок кому-то должен угождать? Это его жизнь. Попрощались и пожали друг другу руки. Никогда не говори никогда. Миронов еще молодой парень и держит себя в форме, так что еще может вернуться в «Динамо», — добавил агент.

В начале мая «Спартак» объявил о подписании контракта с Мироновым на два года. 29-летний хоккеист на протяжении всей своей карьеры выступал за «Динамо», за которое провел 644 матча и набрал 173 (43+130) очка.

Источник: РБ Спорт
Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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