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Сегодня, 15:35

Агент Гусева заявил, что рад успехам нападающего «Динамо»: «На первых строчках всех рейтингов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Юрий Николаев, агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева, в разговоре «СЭ» отреагировал на новые рекорды хоккеиста.

Форвард бело-голубых в игре с минским «Динамо» установил два достижения: он стал рекордсменом клуба по числу набранных очков (69 баллов, — Прим. «СЭ») за один сезон и стал первым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

«Когда люди, чьи интересы я представляю, на первых строчках всех рейтингов, я всегда этому рад», — сказал Николаев «СЭ».

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ текущего сезона 31-летний Гусев набрал 70 (19+51) очков в 53 играх.

Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
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