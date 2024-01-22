Агент Гусева заявил, что рад успехам нападающего «Динамо»: «На первых строчках всех рейтингов»

Юрий Николаев, агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева, в разговоре «СЭ» отреагировал на новые рекорды хоккеиста.

Форвард бело-голубых в игре с минским «Динамо» установил два достижения: он стал рекордсменом клуба по числу набранных очков (69 баллов, — Прим. «СЭ») за один сезон и стал первым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

«Когда люди, чьи интересы я представляю, на первых строчках всех рейтингов, я всегда этому рад», — сказал Николаев «СЭ».

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ текущего сезона 31-летний Гусев набрал 70 (19+51) очков в 53 играх.