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12 апреля, 16:44

Агент Кузнецова о будущем хоккеиста: «Приоритет — Россия»

Александр Абустин
Нападающий СКА Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в комментарии для «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры хоккеиста.

«Для нас приоритет — Россия. Были ли уже какие-то разговоры? Их всегда много, но я люблю оперировать фактами и подписанным контрактом. Вероятность, что Евгений останется без команды — отсутствует», — сказал Бабаев «СЭ».

8 апреля СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
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