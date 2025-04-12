Агент Кузнецова о будущем хоккеиста: «Приоритет — Россия»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в комментарии для «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры хоккеиста.

«Для нас приоритет — Россия. Были ли уже какие-то разговоры? Их всегда много, но я люблю оперировать фактами и подписанным контрактом. Вероятность, что Евгений останется без команды — отсутствует», — сказал Бабаев «СЭ».

8 апреля СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.