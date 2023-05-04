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Сегодня, 12:20

Агент Голдобина — о будущем хоккеиста: «Есть желание поехать в НХЛ, предложение ждет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент нападающего Николая Голдобина Сергей Исаков в разговоре с «СЭ» высказался о будущем хоккеиста.

«Попробовать себя в НХЛ? Конкретных клубов нет. Я не влезаю в его судьбу в НХЛ, потому что там есть свой агент. Он сказал о том, что есть желание поехать, предложение ждет. Но я не готов комментировать его карьеру в НХЛ. Если есть желание поехать, я только приветствую это, молодец Коля, что чувствует в себе энергию, силу и желание.

Сейчас он ограниченно свободный агент, еще год принадлежит «Металлургу». Через год посмотрим, как судьба повернеться. Он ограничил наши возможности. Ничего сделать мы не могли. Коля согласился с теми условиями, которые Магнитогорск выдвинул», — сказал Исаков «СЭ».

Голдобин выступал за «Металлург» последние три года, в сезоне-2022/23 он стал одним из самых результативных игроков команды в регулярном чемпионате КХЛ, в 59 матчах набрав 36 очков по системе «гол+пас» (19+17). В понедельник спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что клуб сделал 27-летнему Голдобину как ограниченно свободному агенту квалификационное предложение.

В НХЛ ранее Голдобин выступал за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». Год назад форвард также пытался найти клуб в НХЛ, но потом вернулся в «Металлург».

Николай Голдобин
Хоккей
НХЛ
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  • pulmon67

    повернетЬся.... наймите корректора, двоечники

    04.05.2023

  • fell62

    Ждун )))

    04.05.2023

  • veritas

    Голдобин свои шансы упустил. Надо соглашаться на контракт в Магнитке.

    04.05.2023

    • Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Клуб играет в атакующий хоккей. Зрителям интересно, когда много голов»

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